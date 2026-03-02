- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 363
Прибыльных трейдов:
713 (52.31%)
Убыточных трейдов:
650 (47.69%)
Лучший трейд:
287.99 USD
Худший трейд:
-166.22 USD
Общая прибыль:
18 452.64 USD (9 402 883 pips)
Общий убыток:
-18 310.17 USD (8 701 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (303.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
612.20 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
37.12%
Макс. загрузка депозита:
11.06%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
1 363 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
25.88 USD
Средний убыток:
-28.17 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-627.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-627.62 USD (14)
Прирост в месяц:
-6.07%
Годовой прогноз:
-73.66%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
675.55 USD
Максимальная:
1 784.02 USD (84.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.11% (1 169.64 USD)
По эквити:
8.73% (285.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|415
|US30
|300
|JP225
|277
|USTEC
|242
|DE40
|129
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|-518
|US30
|611
|JP225
|577
|USTEC
|-731
|DE40
|204
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|18K
|US30
|388K
|JP225
|360K
|USTEC
|-50K
|DE40
|-15K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +287.99 USD
Худший трейд: -166 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +303.11 USD
Макс. убыток в серии: -627.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsEU-MT5-5
|13.91 × 151
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
115
99%
1 363
52%
37%
1.00
0.10
USD
USD
47%
1:500