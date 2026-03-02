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Сигналы / MetaTrader 5 / Nexus Stock Index Scalper
Thang Chu

Nexus Stock Index Scalper

Thang Chu
Thang Chu

Thang Chu

4.2 (11)
DM me if you need custom coding service for MT4/MT5.
4+ years systematic trader.
- I create the highest quality NON martingale NON grid EAs you can find in all retail trading.
11 продуктов 10 сигналов
0 отзывов
Надежность
115 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 17%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 363
Прибыльных трейдов:
713 (52.31%)
Убыточных трейдов:
650 (47.69%)
Лучший трейд:
287.99 USD
Худший трейд:
-166.22 USD
Общая прибыль:
18 452.64 USD (9 402 883 pips)
Общий убыток:
-18 310.17 USD (8 701 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (303.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
612.20 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
37.12%
Макс. загрузка депозита:
11.06%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
1 363 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
25.88 USD
Средний убыток:
-28.17 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-627.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-627.62 USD (14)
Прирост в месяц:
-6.07%
Годовой прогноз:
-73.66%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
675.55 USD
Максимальная:
1 784.02 USD (84.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.11% (1 169.64 USD)
По эквити:
8.73% (285.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 415
US30 300
JP225 277
USTEC 242
DE40 129
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 -518
US30 611
JP225 577
USTEC -731
DE40 204
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 18K
US30 388K
JP225 360K
USTEC -50K
DE40 -15K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +287.99 USD
Худший трейд: -166 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +303.11 USD
Макс. убыток в серии: -627.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
13.91 × 151
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Product: https://www.mql5.com/en/market/product/112713
Нет отзывов
2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.31% of days out of 638 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nexus Stock Index Scalper
50 USD в месяц
17%
0
0
USD
2.7K
USD
115
99%
1 363
52%
37%
1.00
0.10
USD
47%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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