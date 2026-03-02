信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Nexus Stock Index Scalper
Thang Chu

Nexus Stock Index Scalper

Thang Chu
Thang Chu

Thang Chu

4.2 (11)
DM me if you need custom coding service for MT4/MT5.
4+ years systematic trader.
- I create the highest quality NON martingale NON grid EAs you can find in all retail trading.
11 产品 10 信号
0条评论
可靠性
115
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 12%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 369
盈利交易:
713 (52.08%)
亏损交易:
656 (47.92%)
最好交易:
287.99 USD
最差交易:
-166.22 USD
毛利:
18 452.64 USD (9 402 883 pips)
毛利亏损:
-18 435.20 USD (8 747 151 pips)
最大连续赢利:
14 (303.11 USD)
最大连续盈利:
612.20 USD (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
37.12%
最大入金加载:
11.06%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.01
长期交易:
1 369 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
25.88 USD
平均损失:
-28.10 USD
最大连续失误:
14 (-627.62 USD)
最大连续亏损:
-627.62 USD (14)
每月增长:
-10.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
675.55 USD
最大值:
1 787.82 USD (85.17%)
相对跌幅:
结余:
47.11% (1 169.64 USD)
净值:
8.73% (285.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 417
US30 301
JP225 278
USTEC 243
DE40 130
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 -615
US30 611
JP225 568
USTEC -750
DE40 203
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 11K
US30 387K
JP225 340K
USTEC -68K
DE40 -15K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +287.99 USD
最差交易: -166 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +303.11 USD
最大连续亏损: -627.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5-5
13.91 × 151
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Product: https://www.mql5.com/en/market/product/112713
没有评论
2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.31% of days out of 638 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Nexus Stock Index Scalper
每月50 USD
12%
0
0
USD
2.6K
USD
115
99%
1 369
52%
37%
1.00
0.01
USD
47%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载