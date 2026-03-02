- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 369
盈利交易:
713 (52.08%)
亏损交易:
656 (47.92%)
最好交易:
287.99 USD
最差交易:
-166.22 USD
毛利:
18 452.64 USD (9 402 883 pips)
毛利亏损:
-18 435.20 USD (8 747 151 pips)
最大连续赢利:
14 (303.11 USD)
最大连续盈利:
612.20 USD (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
37.12%
最大入金加载:
11.06%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.01
长期交易:
1 369 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
25.88 USD
平均损失:
-28.10 USD
最大连续失误:
14 (-627.62 USD)
最大连续亏损:
-627.62 USD (14)
每月增长:
-10.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
675.55 USD
最大值:
1 787.82 USD (85.17%)
相对跌幅:
结余:
47.11% (1 169.64 USD)
净值:
8.73% (285.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|417
|US30
|301
|JP225
|278
|USTEC
|243
|DE40
|130
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|-615
|US30
|611
|JP225
|568
|USTEC
|-750
|DE40
|203
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|11K
|US30
|387K
|JP225
|340K
|USTEC
|-68K
|DE40
|-15K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +287.99 USD
最差交易: -166 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +303.11 USD
最大连续亏损: -627.62 USD
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赢%
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预期回报
提取
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每月50 USD
12%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
115
99%
1 369
52%
37%
1.00
0.01
USD
USD
47%
1:500