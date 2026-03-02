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Всего трейдов:
824
Прибыльных трейдов:
428 (51.94%)
Убыточных трейдов:
396 (48.06%)
Лучший трейд:
305.56 USD
Худший трейд:
-218.07 USD
Общая прибыль:
16 420.60 USD (7 636 173 pips)
Общий убыток:
-15 677.80 USD (7 717 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (367.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
438.25 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
61.60%
Макс. загрузка депозита:
7.33%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.66
Длинных трейдов:
712 (86.41%)
Коротких трейдов:
112 (13.59%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
38.37 USD
Средний убыток:
-39.59 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-348.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-380.00 USD (2)
Прирост в месяц:
-14.99%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102.57 USD
Максимальная:
1 124.27 USD (24.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.98% (1 124.34 USD)
По эквити:
4.26% (195.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|269
|BTCUSD
|230
|US500
|191
|GBPJPY
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-69
|US500
|40
|GBPJPY
|-682
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|92K
|BTCUSD
|-212K
|US500
|41K
|GBPJPY
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +305.56 USD
Худший трейд: -218 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +367.17 USD
Макс. убыток в серии: -348.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.92 × 127
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.30 × 152
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
41
99%
824
51%
62%
1.04
0.90
USD
USD
25%
1:500