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Сигналы / MetaTrader 5 / Nexus Scalper
Thang Chu

Nexus Scalper

Thang Chu
Thang Chu

Thang Chu

4.2 (11)
DM me if you need custom coding service for MT4/MT5.
4+ years systematic trader.
- I create the highest quality NON martingale NON grid EAs you can find in all retail trading.
11 продуктов 10 сигналов
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 25%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
824
Прибыльных трейдов:
428 (51.94%)
Убыточных трейдов:
396 (48.06%)
Лучший трейд:
305.56 USD
Худший трейд:
-218.07 USD
Общая прибыль:
16 420.60 USD (7 636 173 pips)
Общий убыток:
-15 677.80 USD (7 717 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (367.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
438.25 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
61.60%
Макс. загрузка депозита:
7.33%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.66
Длинных трейдов:
712 (86.41%)
Коротких трейдов:
112 (13.59%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
38.37 USD
Средний убыток:
-39.59 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-348.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-380.00 USD (2)
Прирост в месяц:
-14.99%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102.57 USD
Максимальная:
1 124.27 USD (24.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.98% (1 124.34 USD)
По эквити:
4.26% (195.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 269
BTCUSD 230
US500 191
GBPJPY 134
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -69
US500 40
GBPJPY -682
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 92K
BTCUSD -212K
US500 41K
GBPJPY -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +305.56 USD
Худший трейд: -218 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +367.17 USD
Макс. убыток в серии: -348.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
0.92 × 127
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.30 × 152
еще 2...
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Product: https://www.mql5.com/en/market/product/153559
Нет отзывов
2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.17% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nexus Scalper
50 USD в месяц
25%
0
0
USD
3.7K
USD
41
99%
824
51%
62%
1.04
0.90
USD
25%
1:500
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