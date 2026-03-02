- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
831
盈利交易:
430 (51.74%)
亏损交易:
401 (48.26%)
最好交易:
305.56 USD
最差交易:
-218.07 USD
毛利:
16 505.81 USD (7 676 757 pips)
毛利亏损:
-15 762.34 USD (7 726 211 pips)
最大连续赢利:
11 (367.17 USD)
最大连续盈利:
438.25 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
61.60%
最大入金加载:
7.33%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.66
长期交易:
718 (86.40%)
短期交易:
113 (13.60%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
38.39 USD
平均损失:
-39.31 USD
最大连续失误:
10 (-348.00 USD)
最大连续亏损:
-380.00 USD (2)
每月增长:
-17.52%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
102.57 USD
最大值:
1 124.27 USD (24.98%)
相对跌幅:
结余:
24.98% (1 124.34 USD)
净值:
4.26% (195.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|BTCUSD
|231
|US500
|192
|GBPJPY
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|4
|US500
|11
|GBPJPY
|-670
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|86K
|BTCUSD
|-171K
|US500
|38K
|GBPJPY
|-2.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +305.56 USD
最差交易: -218 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +367.17 USD
最大连续亏损: -348.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.92 × 127
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.30 × 152
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
25%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
42
99%
831
51%
62%
1.04
0.89
USD
USD
25%
1:500