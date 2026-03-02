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Сигналы / MetaTrader 5 / Nexus Bitcoin Scalper Signal
Thang Chu

Nexus Bitcoin Scalper Signal

Thang Chu
Thang Chu

Thang Chu

4.2 (11)
DM me if you need custom coding service for MT4/MT5.
4+ years systematic trader.
- I create the highest quality NON martingale NON grid EAs you can find in all retail trading.
11 продуктов 10 сигналов
0 отзывов
Надежность
130 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 35%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 803
Прибыльных трейдов:
765 (42.42%)
Убыточных трейдов:
1 038 (57.57%)
Лучший трейд:
250.37 USD
Худший трейд:
-86.65 USD
Общая прибыль:
16 275.54 USD (64 555 844 pips)
Общий убыток:
-17 147.98 USD (65 951 863 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (413.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
483.28 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
41.75%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
1 321 (73.27%)
Коротких трейдов:
482 (26.73%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.48 USD
Средняя прибыль:
21.28 USD
Средний убыток:
-16.52 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-245.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-387.32 USD (11)
Прирост в месяц:
-24.73%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
902.42 USD
Максимальная:
1 536.55 USD (195.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.58% (1 461.98 USD)
По эквити:
6.93% (156.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1713
ETHUSD 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -22
ETHUSD -850
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -1.3M
ETHUSD -77K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +250.37 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +413.46 USD
Макс. убыток в серии: -245.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-6
0.89 × 122
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Tracking account for Nexus Bitcoin Scalper: https://www.mql5.com/en/market/product/113000/
Нет отзывов
2026.08.05 15:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.54% of days out of 747 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nexus Bitcoin Scalper Signal
50 USD в месяц
35%
0
0
USD
1.6K
USD
130
99%
1 803
42%
42%
0.94
-0.48
USD
53%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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