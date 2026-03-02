- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 803
Прибыльных трейдов:
765 (42.42%)
Убыточных трейдов:
1 038 (57.57%)
Лучший трейд:
250.37 USD
Худший трейд:
-86.65 USD
Общая прибыль:
16 275.54 USD (64 555 844 pips)
Общий убыток:
-17 147.98 USD (65 951 863 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (413.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
483.28 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
41.75%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
1 321 (73.27%)
Коротких трейдов:
482 (26.73%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.48 USD
Средняя прибыль:
21.28 USD
Средний убыток:
-16.52 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-245.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-387.32 USD (11)
Прирост в месяц:
-24.73%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
902.42 USD
Максимальная:
1 536.55 USD (195.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.58% (1 461.98 USD)
По эквити:
6.93% (156.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1713
|ETHUSD
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-22
|ETHUSD
|-850
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-1.3M
|ETHUSD
|-77K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +250.37 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +413.46 USD
Макс. убыток в серии: -245.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.89 × 122
Tracking account for Nexus Bitcoin Scalper: https://www.mql5.com/en/market/product/113000/
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
130
99%
1 803
42%
42%
0.94
-0.48
USD
USD
53%
1:500