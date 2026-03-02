- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 808
盈利交易:
767 (42.42%)
亏损交易:
1 041 (57.58%)
最好交易:
250.37 USD
最差交易:
-86.65 USD
毛利:
16 344.12 USD (64 656 502 pips)
毛利亏损:
-17 231.71 USD (66 091 403 pips)
最大连续赢利:
14 (413.46 USD)
最大连续盈利:
483.28 USD (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
41.75%
最大入金加载:
1.63%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.58
长期交易:
1 323 (73.17%)
短期交易:
485 (26.83%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.49 USD
平均利润:
21.31 USD
平均损失:
-16.55 USD
最大连续失误:
13 (-245.18 USD)
最大连续亏损:
-387.32 USD (11)
每月增长:
-23.29%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
902.42 USD
最大值:
1 536.55 USD (195.96%)
相对跌幅:
结余:
52.58% (1 461.98 USD)
净值:
6.93% (156.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1718
|ETHUSD
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-37
|ETHUSD
|-850
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-1.4M
|ETHUSD
|-77K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +250.37 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +413.46 USD
最大连续亏损: -245.18 USD
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
33%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
130
99%
1 808
42%
42%
0.94
-0.49
USD
USD
53%
1:500