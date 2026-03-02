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Всего трейдов:
924
Прибыльных трейдов:
426 (46.10%)
Убыточных трейдов:
498 (53.90%)
Лучший трейд:
1 726.83 USD
Худший трейд:
-356.07 USD
Общая прибыль:
56 426.20 USD (1 511 884 pips)
Общий убыток:
-38 200.88 USD (969 941 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 148.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 660.23 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
54.66%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.35
Длинных трейдов:
717 (77.60%)
Коротких трейдов:
207 (22.40%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
19.72 USD
Средняя прибыль:
132.46 USD
Средний убыток:
-76.71 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-160.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 140.39 USD (12)
Прирост в месяц:
34.64%
Годовой прогноз:
420.34%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.58 USD
Максимальная:
4 186.08 USD (30.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.29% (3 521.29 USD)
По эквити:
5.58% (770.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|924
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|542K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 726.83 USD
Худший трейд: -356 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 148.93 USD
Макс. убыток в серии: -160.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
777%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
105
99%
924
46%
55%
1.47
19.72
USD
USD
34%
1:500