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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Trend X Signal
Thang Chu

Gold Trend X Signal

Thang Chu
Thang Chu

Thang Chu

4.2 (11)
DM me if you need custom coding service for MT4/MT5.
4+ years systematic trader.
- I create the highest quality NON martingale NON grid EAs you can find in all retail trading.
11 продуктов 10 сигналов
0 отзывов
Надежность
105 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2024 777%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
924
Прибыльных трейдов:
426 (46.10%)
Убыточных трейдов:
498 (53.90%)
Лучший трейд:
1 726.83 USD
Худший трейд:
-356.07 USD
Общая прибыль:
56 426.20 USD (1 511 884 pips)
Общий убыток:
-38 200.88 USD (969 941 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 148.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 660.23 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
54.66%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.35
Длинных трейдов:
717 (77.60%)
Коротких трейдов:
207 (22.40%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
19.72 USD
Средняя прибыль:
132.46 USD
Средний убыток:
-76.71 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-160.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 140.39 USD (12)
Прирост в месяц:
34.64%
Годовой прогноз:
420.34%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.58 USD
Максимальная:
4 186.08 USD (30.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.29% (3 521.29 USD)
По эквити:
5.58% (770.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 924
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 542K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 726.83 USD
Худший трейд: -356 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 148.93 USD
Макс. убыток в серии: -160.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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tracking signal for Gold Trend X EA 
Нет отзывов
2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.09% of days out of 574 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Trend X Signal
99 USD в месяц
777%
0
0
USD
21K
USD
105
99%
924
46%
55%
1.47
19.72
USD
34%
1:500
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