- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
935
盈利交易:
429 (45.88%)
亏损交易:
506 (54.12%)
最好交易:
1 726.83 USD
最差交易:
-356.07 USD
毛利:
57 247.99 USD (1 523 935 pips)
毛利亏损:
-40 062.43 USD (988 131 pips)
最大连续赢利:
15 (1 148.93 USD)
最大连续盈利:
5 660.23 USD (7)
夏普比率:
0.15
交易活动:
54.66%
最大入金加载:
2.56%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
17 小时
采收率:
4.11
长期交易:
728 (77.86%)
短期交易:
207 (22.14%)
利润因子:
1.43
预期回报:
18.38 USD
平均利润:
133.45 USD
平均损失:
-79.17 USD
最大连续失误:
19 (-160.46 USD)
最大连续亏损:
-2 140.39 USD (12)
每月增长:
29.78%
年度预测:
361.28%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
56.58 USD
最大值:
4 186.08 USD (30.57%)
相对跌幅:
结余:
34.29% (3 521.29 USD)
净值:
5.58% (770.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|935
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|536K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 726.83 USD
最差交易: -356 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 148.93 USD
最大连续亏损: -160.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
734%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
106
99%
935
45%
55%
1.42
18.38
USD
USD
34%
1:500