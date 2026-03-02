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Thang Chu

Gold Trend X Signal

Thang Chu
Thang Chu

Thang Chu

4.2 (11)
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增长自 2024 734%
ICMarketsSC-MT5-6
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  • 成长
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交易:
935
盈利交易:
429 (45.88%)
亏损交易:
506 (54.12%)
最好交易:
1 726.83 USD
最差交易:
-356.07 USD
毛利:
57 247.99 USD (1 523 935 pips)
毛利亏损:
-40 062.43 USD (988 131 pips)
最大连续赢利:
15 (1 148.93 USD)
最大连续盈利:
5 660.23 USD (7)
夏普比率:
0.15
交易活动:
54.66%
最大入金加载:
2.56%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
17 小时
采收率:
4.11
长期交易:
728 (77.86%)
短期交易:
207 (22.14%)
利润因子:
1.43
预期回报:
18.38 USD
平均利润:
133.45 USD
平均损失:
-79.17 USD
最大连续失误:
19 (-160.46 USD)
最大连续亏损:
-2 140.39 USD (12)
每月增长:
29.78%
年度预测:
361.28%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
56.58 USD
最大值:
4 186.08 USD (30.57%)
相对跌幅:
结余:
34.29% (3 521.29 USD)
净值:
5.58% (770.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 935
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 536K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最好交易: +1 726.83 USD
最差交易: -356 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 148.93 USD
最大连续亏损: -160.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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tracking signal for Gold Trend X EA 
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2026.03.02 19:20
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.09% of days out of 574 days of the signal's entire lifetime.
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Gold Trend X Signal
每月99 USD
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USD
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45%
55%
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