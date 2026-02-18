- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 159
盈利交易:
762 (65.74%)
亏损交易:
397 (34.25%)
最好交易:
211.36 USD
最差交易:
-67.19 USD
毛利:
3 793.98 USD (203 596 pips)
毛利亏损:
-1 957.38 USD (144 036 pips)
最大连续赢利:
12 (10.77 USD)
最大连续盈利:
274.68 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
95.11%
最大入金加载:
10.02%
最近交易:
22 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.76
长期交易:
540 (46.59%)
短期交易:
619 (53.41%)
利润因子:
1.94
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
4.98 USD
平均损失:
-4.93 USD
最大连续失误:
8 (-236.70 USD)
最大连续亏损:
-236.70 USD (8)
每月增长:
9.76%
年度预测:
118.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
23.44 USD
最大值:
236.73 USD (19.67%)
相对跌幅:
结余:
14.81% (237.92 USD)
净值:
22.42% (119.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|632
|NZDCAD
|527
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|839
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|44K
|NZDCAD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +211.36 USD
最差交易: -67 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +10.77 USD
最大连续亏损: -236.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 2
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
Alpari-MT5
|0.10 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 4
|
KeyToMarkets-Server
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
|
Darwinex-Live
|1.67 × 3
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
GoMarkets-Live
|2.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
|
TickmillEU-Live
|4.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.50 × 12
|
Exness-MT5Real43
|6.86 × 7
|
Exness-MT5Real31
|6.86 × 7
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
2 080%
0
0
USD
USD
558
USD
USD
105
100%
1 159
65%
95%
1.93
1.58
USD
USD
22%
1:500