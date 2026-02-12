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Сигналы / MetaTrader 5 / DAX EA Default Fast closing True
Babak Alamdar

DAX EA Default Fast closing True

Babak Alamdar
Babak Alamdar

Babak Alamdar

3.6 (133)
⭐️As a Forex Specialist, I've been around since 2007.
⭐️Besides that, I've been a professional algorithm trader for a long time.
👆My Telegram ID: https://t.me/BabakMt4
8 продуктов 6 сигналов
0 отзывов
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -21%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
477
Прибыльных трейдов:
390 (81.76%)
Убыточных трейдов:
87 (18.24%)
Лучший трейд:
2.73 USD
Худший трейд:
-3.94 USD
Общая прибыль:
133.90 USD (114 158 pips)
Общий убыток:
-186.08 USD (159 695 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (23.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.22 USD (49)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
51.50%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
41 секунду
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
280 (58.70%)
Коротких трейдов:
197 (41.30%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-0.11 USD
Средняя прибыль:
0.34 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-33.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.81 USD (9)
Прирост в месяц:
-9.16%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.18 USD
Максимальная:
91.73 USD (32.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.70% (91.73 USD)
По эквити:
5.51% (14.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE40 477
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE40 -52
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE40 -46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.73 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +23.22 USD
Макс. убыток в серии: -33.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
4.17 × 12
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Running DAX EA default setting with Fast closing=True


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/129289


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Нет отзывов
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 12:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.08 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.11 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.03 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 11:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DAX EA Default Fast closing True
999 USD в месяц
-21%
0
0
USD
198
USD
36
100%
477
81%
0%
0.71
-0.11
USD
33%
1:500
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