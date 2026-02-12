- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
477
Прибыльных трейдов:
390 (81.76%)
Убыточных трейдов:
87 (18.24%)
Лучший трейд:
2.73 USD
Худший трейд:
-3.94 USD
Общая прибыль:
133.90 USD (114 158 pips)
Общий убыток:
-186.08 USD (159 695 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (23.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.22 USD (49)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
51.50%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
41 секунду
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
280 (58.70%)
Коротких трейдов:
197 (41.30%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-0.11 USD
Средняя прибыль:
0.34 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-33.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.81 USD (9)
Прирост в месяц:
-9.16%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.18 USD
Максимальная:
91.73 USD (32.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.70% (91.73 USD)
По эквити:
5.51% (14.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DE40
|477
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DE40
|-52
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DE40
|-46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.73 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +23.22 USD
Макс. убыток в серии: -33.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.17 × 12
Running DAX EA default setting with Fast closing=True
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-21%
0
0
USD
USD
198
USD
USD
36
100%
477
81%
0%
0.71
-0.11
USD
USD
33%
1:500