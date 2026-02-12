- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
477
盈利交易:
390 (81.76%)
亏损交易:
87 (18.24%)
最好交易:
2.73 USD
最差交易:
-3.94 USD
毛利:
133.90 USD (114 158 pips)
毛利亏损:
-186.08 USD (159 695 pips)
最大连续赢利:
49 (23.22 USD)
最大连续盈利:
23.22 USD (49)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
51.50%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
41 秒
采收率:
-0.57
长期交易:
280 (58.70%)
短期交易:
197 (41.30%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-0.11 USD
平均利润:
0.34 USD
平均损失:
-2.14 USD
最大连续失误:
9 (-33.81 USD)
最大连续亏损:
-33.81 USD (9)
每月增长:
-9.16%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
61.18 USD
最大值:
91.73 USD (32.70%)
相对跌幅:
结余:
32.70% (91.73 USD)
净值:
5.51% (14.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DE40
|477
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DE40
|-52
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DE40
|-46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.73 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +23.22 USD
最大连续亏损: -33.81 USD
Running DAX EA default setting with Fast closing=True
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-21%
0
0
USD
USD
198
USD
USD
36
100%
477
81%
0%
0.71
-0.11
USD
USD
33%
1:500