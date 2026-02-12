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信号 / MetaTrader 5 / DAX EA Default Fast closing True
Babak Alamdar

DAX EA Default Fast closing True

Babak Alamdar
Babak Alamdar

Babak Alamdar

3.6 (133)
⭐️As a Forex Specialist, I've been around since 2007.
⭐️Besides that, I've been a professional algorithm trader for a long time.
👆My Telegram ID: https://t.me/BabakMt4
8 产品 6 信号
0条评论
36
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 -21%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
477
盈利交易:
390 (81.76%)
亏损交易:
87 (18.24%)
最好交易:
2.73 USD
最差交易:
-3.94 USD
毛利:
133.90 USD (114 158 pips)
毛利亏损:
-186.08 USD (159 695 pips)
最大连续赢利:
49 (23.22 USD)
最大连续盈利:
23.22 USD (49)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
51.50%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
41 秒
采收率:
-0.57
长期交易:
280 (58.70%)
短期交易:
197 (41.30%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-0.11 USD
平均利润:
0.34 USD
平均损失:
-2.14 USD
最大连续失误:
9 (-33.81 USD)
最大连续亏损:
-33.81 USD (9)
每月增长:
-9.16%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
61.18 USD
最大值:
91.73 USD (32.70%)
相对跌幅:
结余:
32.70% (91.73 USD)
净值:
5.51% (14.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
DE40 477
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
DE40 -52
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
DE40 -46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.73 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +23.22 USD
最大连续亏损: -33.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

CapitalPointTrading-MT5-4
4.17 × 12
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Running DAX EA default setting with Fast closing=True


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没有评论
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 12:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.08 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.11 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.03 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 11:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DAX EA Default Fast closing True
每月999 USD
-21%
0
0
USD
198
USD
36
100%
477
81%
0%
0.71
-0.11
USD
33%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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