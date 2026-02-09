- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
367
Прибыльных трейдов:
229 (62.39%)
Убыточных трейдов:
138 (37.60%)
Лучший трейд:
161.41 USD
Худший трейд:
-93.68 USD
Общая прибыль:
7 644.22 USD (587 039 pips)
Общий убыток:
-5 595.96 USD (390 235 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (353.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
445.37 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
42.53%
Макс. загрузка депозита:
10.08%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.24
Длинных трейдов:
151 (41.14%)
Коротких трейдов:
216 (58.86%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
5.58 USD
Средняя прибыль:
33.38 USD
Средний убыток:
-40.55 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-209.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-292.33 USD (6)
Прирост в месяц:
14.76%
Годовой прогноз:
179.05%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
391.25 USD (20.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.97% (391.25 USD)
По эквити:
8.57% (88.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|367
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|197K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +161.41 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +353.66 USD
Макс. убыток в серии: -209.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLtd-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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|0.00 × 1
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|16.61 × 72
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
565%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
29
99%
367
62%
43%
1.36
5.58
USD
USD
35%
1:500