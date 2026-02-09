СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Aura Gold Pro Edition FPMarkets
Stanislav Tomilov

Aura Gold Pro Edition FPMarkets

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 565%
FPMarketsLtd-Live2
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
367
Прибыльных трейдов:
229 (62.39%)
Убыточных трейдов:
138 (37.60%)
Лучший трейд:
161.41 USD
Худший трейд:
-93.68 USD
Общая прибыль:
7 644.22 USD (587 039 pips)
Общий убыток:
-5 595.96 USD (390 235 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (353.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
445.37 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
42.53%
Макс. загрузка депозита:
10.08%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.24
Длинных трейдов:
151 (41.14%)
Коротких трейдов:
216 (58.86%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
5.58 USD
Средняя прибыль:
33.38 USD
Средний убыток:
-40.55 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-209.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-292.33 USD (6)
Прирост в месяц:
14.76%
Годовой прогноз:
179.05%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
391.25 USD (20.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.97% (391.25 USD)
По эквити:
8.57% (88.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 367
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 197K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +161.41 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +353.66 USD
Макс. убыток в серии: -209.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLtd-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
16.61 × 72
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

RECOMMENDED BROKER 

Best Broker for European Clients with trading leverage 1:500 

Telegram Channel 

My Experts 

Contact me 

⭐  IC Funded (Get Funded up to $200k — Passed with EA) (open PROP account)   

🔥 30% DISCOUNT COUPON 🔥    ----------    FPQCBM   -----------  



Нет отзывов
2026.07.10 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 08:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.68% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 21:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.07.09 21:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 160 days
2026.06.30 00:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 06:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 14:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.51% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.28 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.20 12:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.19 11:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.14 05:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aura Gold Pro Edition FPMarkets
1000 USD в месяц
565%
0
0
USD
1.7K
USD
29
99%
367
62%
43%
1.36
5.58
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.