- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
374
盈利交易:
233 (62.29%)
亏损交易:
141 (37.70%)
最好交易:
161.41 USD
最差交易:
-93.68 USD
毛利:
7 697.99 USD (592 486 pips)
毛利亏损:
-5 688.28 USD (399 465 pips)
最大连续赢利:
11 (353.66 USD)
最大连续盈利:
445.37 USD (8)
夏普比率:
0.15
交易活动:
44.59%
最大入金加载:
10.08%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
5 小时
采收率:
5.14
长期交易:
156 (41.71%)
短期交易:
218 (58.29%)
利润因子:
1.35
预期回报:
5.37 USD
平均利润:
33.04 USD
平均损失:
-40.34 USD
最大连续失误:
8 (-209.69 USD)
最大连续亏损:
-292.33 USD (6)
每月增长:
14.96%
年度预测:
181.46%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
391.25 USD (20.08%)
相对跌幅:
结余:
34.97% (391.25 USD)
净值:
8.57% (88.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|193K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +161.41 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +353.66 USD
最大连续亏损: -209.69 USD
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
551%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
30
99%
374
62%
45%
1.35
5.37
USD
USD
35%
1:500