- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 735
Прибыльных трейдов:
1 675 (61.24%)
Убыточных трейдов:
1 060 (38.76%)
Лучший трейд:
165.45 USD
Худший трейд:
-207.43 USD
Общая прибыль:
34 318.32 USD (814 019 pips)
Общий убыток:
-41 129.24 USD (394 347 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (966.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
966.89 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
50.86%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
215
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
1 322 (48.34%)
Коротких трейдов:
1 413 (51.66%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-2.49 USD
Средняя прибыль:
20.49 USD
Средний убыток:
-38.80 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-1 429.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 429.86 USD (45)
Прирост в месяц:
1.13%
Годовой прогноз:
13.71%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 206.53 USD
Максимальная:
9 314.16 USD (9.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.86% (8 867.06 USD)
По эквити:
1.34% (1 321.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|66
|XLV
|62
|USDCHF
|56
|GBPUSD
|50
|EFA
|48
|GLD
|46
|EURUSD
|45
|SLV
|45
|WS30
|44
|GDAXI
|44
|AAXJ
|43
|AUS200
|42
|IHI
|40
|USDCAD
|39
|EWJ
|39
|NDX
|38
|HDV
|38
|STOXX50E
|37
|IBB
|35
|SPY
|33
|INDA
|33
|EWY
|33
|IWN
|32
|QUAL
|32
|XLY
|32
|XLF
|32
|MCHI
|32
|VHT
|31
|USMV
|31
|XLP
|31
|VPL
|31
|VT
|31
|IUSV
|30
|IWM
|30
|VXUS
|29
|NZDUSD
|28
|SPDW
|28
|XLI
|28
|XTIUSD
|27
|VGT
|27
|EWZ
|27
|IWB
|27
|VEA
|27
|AUDUSD
|27
|IGV
|27
|XBI
|26
|VWO
|26
|EFV
|26
|XLK
|26
|IWS
|26
|FCHI40
|25
|EWT
|25
|MTUM
|25
|DIA
|25
|SPYG
|25
|VLUE
|25
|UK100
|25
|XLB
|24
|SCZ
|24
|ITOT
|23
|EFG
|23
|VXF
|23
|EEM
|23
|DVY
|23
|EZU
|22
|ICLN
|22
|XLC
|21
|SOXX
|21
|PFF
|21
|IJS
|21
|VNQ
|21
|TIP
|21
|RSP
|21
|IWO
|20
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|20
|IYW
|20
|IWF
|20
|OEF
|20
|SP500
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|IYR
|19
|VDE
|19
|VTI
|18
|IVW
|18
|QQQ
|18
|MDY
|18
|KRE
|18
|EFAV
|17
|XLU
|17
|TLT
|17
|IUSG
|16
|VOE
|16
|ESGU
|16
|DGRO
|15
|SPYV
|15
|EMB
|15
|XLE
|15
|IWD
|13
|IJH
|12
|IJR
|12
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-229
|XLV
|-5
|USDCHF
|64
|GBPUSD
|-115
|EFA
|-178
|GLD
|429
|EURUSD
|24
|SLV
|191
|WS30
|243
|GDAXI
|-363
|AAXJ
|-198
|AUS200
|182
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|-689
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|312
|EWJ
|-331
|NDX
|79
|HDV
|-172
|STOXX50E
|16
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|209
|SPY
|-111
|INDA
|-131
|EWY
|236
|IWN
|-258
|QUAL
|-127
|XLY
|95
|XLF
|248
|MCHI
|181
|VHT
|165
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|9
|XLP
|-1
|VPL
|-90
|VT
|-84
|IUSV
|-79
|IWM
|-60
|VXUS
|-221
|NZDUSD
|-159
|SPDW
|28
|XLI
|-196
|XTIUSD
|182
|VGT
|8
|EWZ
|233
|IWB
|-219
|VEA
|79
|AUDUSD
|-22
|IGV
|-148
|XBI
|-72
|VWO
|68
|EFV
|26
|XLK
|-106
|IWS
|-171
|FCHI40
|1
|EWT
|-248
|MTUM
|-301
|DIA
|43
|SPYG
|-372
|VLUE
|-23
|UK100
|-105
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|-51
|SCZ
|-394
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|-195
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|-249
|VXF
|-107
|EEM
|-87
|DVY
|-190
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|-303
|ICLN
|-308
|XLC
|394
|SOXX
|102
|PFF
|-344
|IJS
|10
|VNQ
|-383
|TIP
|-110
|RSP
|73
|IWO
|-195
|IVE
|132
|IYW
|-114
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|126
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|-134
|SP500
|82
|IYR
|-58
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|207
|VTI
|-167
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|-275
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|16
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|-159
|KRE
|209
|EFAV
|-398
|XLU
|-398
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|-377
|IUSG
|-61
|VOE
|112
|ESGU
|-26
|DGRO
|12
|SPYV
|-75
|EMB
|-259
|XLE
|-21
|IWD
|-75
|IJH
|-329
|IJR
|-183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|8.1K
|XLV
|6.4K
|USDCHF
|11K
|GBPUSD
|9.1K
|EFA
|1.9K
|GLD
|35K
|EURUSD
|10K
|SLV
|11K
|WS30
|18K
|GDAXI
|-30K
|AAXJ
|6.3K
|AUS200
|22K
|IHI
|1K
|USDCAD
|17K
|EWJ
|714
|NDX
|10K
|HDV
|211
|STOXX50E
|8.9K
|IBB
|11K
|SPY
|13K
|INDA
|754
|EWY
|15K
|IWN
|3.2K
|QUAL
|3.2K
|XLY
|4.3K
|XLF
|2.6K
|MCHI
|3.4K
|VHT
|4.8K
|USMV
|1.4K
|XLP
|865
|VPL
|4.1K
|VT
|1.9K
|IUSV
|3.1K
|IWM
|4.1K
|VXUS
|798
|NZDUSD
|2.7K
|SPDW
|1.2K
|XLI
|5.2K
|XTIUSD
|2.2K
|VGT
|3.6K
|EWZ
|1.6K
|IWB
|2.2K
|VEA
|1.6K
|AUDUSD
|7.6K
|IGV
|2K
|XBI
|2.3K
|VWO
|2.2K
|EFV
|1K
|XLK
|5.6K
|IWS
|1.7K
|FCHI40
|7.8K
|EWT
|2.8K
|MTUM
|1.9K
|DIA
|12K
|SPYG
|-323
|VLUE
|4K
|UK100
|3.9K
|XLB
|3K
|SCZ
|72
|ITOT
|485
|EFG
|-362
|VXF
|4.1K
|EEM
|1.8K
|DVY
|2.9K
|EZU
|1.2K
|ICLN
|311
|XLC
|3.3K
|SOXX
|37K
|PFF
|345
|IJS
|3K
|VNQ
|-255
|TIP
|515
|RSP
|3.3K
|IWO
|1.7K
|IVE
|5.6K
|IYW
|2.3K
|IWF
|12K
|OEF
|4.6K
|SP500
|5.6K
|IYR
|1.3K
|VDE
|6.2K
|VTI
|447
|IVW
|351
|QQQ
|10K
|MDY
|1.6K
|KRE
|1.7K
|EFAV
|-482
|XLU
|-466
|TLT
|-113
|IUSG
|1.2K
|VOE
|2.8K
|ESGU
|864
|DGRO
|531
|SPYV
|411
|EMB
|-109
|XLE
|920
|IWD
|1.9K
|IJH
|-337
|IJR
|54
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +165.45 USD
Худший трейд: -207 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 45
Макс. прибыль в серии: +966.89 USD
Макс. убыток в серии: -1 429.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.20 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.40 × 15
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 139
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 449
|
TickmillUK-Live
|1.20 × 5
|
Darwinex-Live
|1.60 × 2232
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.22 × 27
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.04 × 24
еще 17...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
93K
USD
USD
27
99%
2 735
61%
100%
0.83
-2.49
USD
USD
9%
1:200