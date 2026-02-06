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Сигналы / MetaTrader 5 / Skysoo99 DARWIN KMNP
Soo Ye Kai

Skysoo99 DARWIN KMNP

Soo Ye Kai
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Всего трейдов:
2 735
Прибыльных трейдов:
1 675 (61.24%)
Убыточных трейдов:
1 060 (38.76%)
Лучший трейд:
165.45 USD
Худший трейд:
-207.43 USD
Общая прибыль:
34 318.32 USD (814 019 pips)
Общий убыток:
-41 129.24 USD (394 347 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (966.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
966.89 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
50.86%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
215
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
1 322 (48.34%)
Коротких трейдов:
1 413 (51.66%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-2.49 USD
Средняя прибыль:
20.49 USD
Средний убыток:
-38.80 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-1 429.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 429.86 USD (45)
Прирост в месяц:
1.13%
Годовой прогноз:
13.71%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 206.53 USD
Максимальная:
9 314.16 USD (9.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.86% (8 867.06 USD)
По эквити:
1.34% (1 321.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 66
XLV 62
USDCHF 56
GBPUSD 50
EFA 48
GLD 46
EURUSD 45
SLV 45
WS30 44
GDAXI 44
AAXJ 43
AUS200 42
IHI 40
USDCAD 39
EWJ 39
NDX 38
HDV 38
STOXX50E 37
IBB 35
SPY 33
INDA 33
EWY 33
IWN 32
QUAL 32
XLY 32
XLF 32
MCHI 32
VHT 31
USMV 31
XLP 31
VPL 31
VT 31
IUSV 30
IWM 30
VXUS 29
NZDUSD 28
SPDW 28
XLI 28
XTIUSD 27
VGT 27
EWZ 27
IWB 27
VEA 27
AUDUSD 27
IGV 27
XBI 26
VWO 26
EFV 26
XLK 26
IWS 26
FCHI40 25
EWT 25
MTUM 25
DIA 25
SPYG 25
VLUE 25
UK100 25
XLB 24
SCZ 24
ITOT 23
EFG 23
VXF 23
EEM 23
DVY 23
EZU 22
ICLN 22
XLC 21
SOXX 21
PFF 21
IJS 21
VNQ 21
TIP 21
RSP 21
IWO 20
IVE 20
IYW 20
IWF 20
OEF 20
SP500 19
IYR 19
VDE 19
VTI 18
IVW 18
QQQ 18
MDY 18
KRE 18
EFAV 17
XLU 17
TLT 17
IUSG 16
VOE 16
ESGU 16
DGRO 15
SPYV 15
EMB 15
XLE 15
IWD 13
IJH 12
IJR 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -229
XLV -5
USDCHF 64
GBPUSD -115
EFA -178
GLD 429
EURUSD 24
SLV 191
WS30 243
GDAXI -363
AAXJ -198
AUS200 182
IHI -689
USDCAD 312
EWJ -331
NDX 79
HDV -172
STOXX50E 16
IBB 209
SPY -111
INDA -131
EWY 236
IWN -258
QUAL -127
XLY 95
XLF 248
MCHI 181
VHT 165
USMV 9
XLP -1
VPL -90
VT -84
IUSV -79
IWM -60
VXUS -221
NZDUSD -159
SPDW 28
XLI -196
XTIUSD 182
VGT 8
EWZ 233
IWB -219
VEA 79
AUDUSD -22
IGV -148
XBI -72
VWO 68
EFV 26
XLK -106
IWS -171
FCHI40 1
EWT -248
MTUM -301
DIA 43
SPYG -372
VLUE -23
UK100 -105
XLB -51
SCZ -394
ITOT -195
EFG -249
VXF -107
EEM -87
DVY -190
EZU -303
ICLN -308
XLC 394
SOXX 102
PFF -344
IJS 10
VNQ -383
TIP -110
RSP 73
IWO -195
IVE 132
IYW -114
IWF 126
OEF -134
SP500 82
IYR -58
VDE 207
VTI -167
IVW -275
QQQ 16
MDY -159
KRE 209
EFAV -398
XLU -398
TLT -377
IUSG -61
VOE 112
ESGU -26
DGRO 12
SPYV -75
EMB -259
XLE -21
IWD -75
IJH -329
IJR -183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 8.1K
XLV 6.4K
USDCHF 11K
GBPUSD 9.1K
EFA 1.9K
GLD 35K
EURUSD 10K
SLV 11K
WS30 18K
GDAXI -30K
AAXJ 6.3K
AUS200 22K
IHI 1K
USDCAD 17K
EWJ 714
NDX 10K
HDV 211
STOXX50E 8.9K
IBB 11K
SPY 13K
INDA 754
EWY 15K
IWN 3.2K
QUAL 3.2K
XLY 4.3K
XLF 2.6K
MCHI 3.4K
VHT 4.8K
USMV 1.4K
XLP 865
VPL 4.1K
VT 1.9K
IUSV 3.1K
IWM 4.1K
VXUS 798
NZDUSD 2.7K
SPDW 1.2K
XLI 5.2K
XTIUSD 2.2K
VGT 3.6K
EWZ 1.6K
IWB 2.2K
VEA 1.6K
AUDUSD 7.6K
IGV 2K
XBI 2.3K
VWO 2.2K
EFV 1K
XLK 5.6K
IWS 1.7K
FCHI40 7.8K
EWT 2.8K
MTUM 1.9K
DIA 12K
SPYG -323
VLUE 4K
UK100 3.9K
XLB 3K
SCZ 72
ITOT 485
EFG -362
VXF 4.1K
EEM 1.8K
DVY 2.9K
EZU 1.2K
ICLN 311
XLC 3.3K
SOXX 37K
PFF 345
IJS 3K
VNQ -255
TIP 515
RSP 3.3K
IWO 1.7K
IVE 5.6K
IYW 2.3K
IWF 12K
OEF 4.6K
SP500 5.6K
IYR 1.3K
VDE 6.2K
VTI 447
IVW 351
QQQ 10K
MDY 1.6K
KRE 1.7K
EFAV -482
XLU -466
TLT -113
IUSG 1.2K
VOE 2.8K
ESGU 864
DGRO 531
SPYV 411
EMB -109
XLE 920
IWD 1.9K
IJH -337
IJR 54
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +165.45 USD
Худший трейд: -207 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 45
Макс. прибыль в серии: +966.89 USD
Макс. убыток в серии: -1 429.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
FOREX.comCA-Live 532
0.20 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.40 × 15
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 139
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
TickmillUK-Live
1.20 × 5
Darwinex-Live
1.60 × 2232
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.04 × 24
еще 17...
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Нет отзывов
2026.04.21 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.20 14:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 02:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.23 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.12 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.06 14:43
Share of trading days is too low
2026.02.06 03:36
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.06 03:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.02.06 03:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.06 03:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Skysoo99 DARWIN KMNP
999 USD в месяц
-7%
0
0
USD
93K
USD
27
99%
2 735
61%
100%
0.83
-2.49
USD
9%
1:200
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