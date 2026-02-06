- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 772
盈利交易:
1 704 (61.47%)
亏损交易:
1 068 (38.53%)
最好交易:
165.45 USD
最差交易:
-207.43 USD
毛利:
34 797.70 USD (839 853 pips)
毛利亏损:
-41 578.23 USD (399 730 pips)
最大连续赢利:
35 (966.89 USD)
最大连续盈利:
966.89 USD (35)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
74.61%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
218
平均持有时间:
5 天
采收率:
-0.73
长期交易:
1 350 (48.70%)
短期交易:
1 422 (51.30%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-2.45 USD
平均利润:
20.42 USD
平均损失:
-38.93 USD
最大连续失误:
45 (-1 429.86 USD)
最大连续亏损:
-1 429.86 USD (45)
每月增长:
0.91%
年度预测:
11.02%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9 206.53 USD
最大值:
9 314.16 USD (9.30%)
相对跌幅:
结余:
8.86% (8 867.06 USD)
净值:
1.34% (1 321.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
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|USDJPY
|66
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|62
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|56
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|50
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|GDAXI
|45
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|44
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|44
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|IHI
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|40
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|39
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|27
|XLB
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|27
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|27
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|27
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|15
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|IJR
|12
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
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|USDJPY
|-229
|XLV
|-5
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|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
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|利润, pips
|USDJPY
|8.1K
|XLV
|6.4K
|USDCHF
|11K
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|EFA
|1.9K
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|GDAXI
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|USDCAD
|19K
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|NDX
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|EWJ
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|IBB
|11K
|EWY
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|3.2K
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|XLF
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|USMV
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|VEA
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|AUDUSD
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|IGV
|2K
|EWT
|2K
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|2.2K
|MTUM
|2.6K
|EFV
|1K
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|5.6K
|IWS
|1.7K
|FCHI40
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|DIA
|12K
|SPYG
|-323
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|3.9K
|VXF
|3.1K
|SCZ
|72
|ITOT
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|35K
|EEM
|1.8K
|DVY
|2.9K
|EZU
|1.2K
|ICLN
|311
|XLC
|3.3K
|PFF
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|5.4K
|VOE
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|IYR
|1.3K
|VTI
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|IVW
|351
|QQQ
|10K
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|1.6K
|KRE
|1.7K
|TLT
|-65
|EFAV
|-482
|XLU
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|IUSG
|1.2K
|XLE
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|ESGU
|864
|DGRO
|531
|SPYV
|411
|EMB
|-109
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|IJH
|-337
|IJR
|54
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +165.45 USD
最差交易: -207 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 45
最大连续盈利: +966.89 USD
最大连续亏损: -1 429.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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|3.00 × 1
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KuberaCapitalMarkets-Server
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周
EA交易
交易
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预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-7%
0
0
USD
USD
93K
USD
USD
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100%
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-2.45
USD
USD
9%
1:200