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Soo Ye Kai

Skysoo99 DARWIN KMNP

Soo Ye Kai
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交易:
2 772
盈利交易:
1 704 (61.47%)
亏损交易:
1 068 (38.53%)
最好交易:
165.45 USD
最差交易:
-207.43 USD
毛利:
34 797.70 USD (839 853 pips)
毛利亏损:
-41 578.23 USD (399 730 pips)
最大连续赢利:
35 (966.89 USD)
最大连续盈利:
966.89 USD (35)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
74.61%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
218
平均持有时间:
5 天
采收率:
-0.73
长期交易:
1 350 (48.70%)
短期交易:
1 422 (51.30%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-2.45 USD
平均利润:
20.42 USD
平均损失:
-38.93 USD
最大连续失误:
45 (-1 429.86 USD)
最大连续亏损:
-1 429.86 USD (45)
每月增长:
0.91%
年度预测:
11.02%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9 206.53 USD
最大值:
9 314.16 USD (9.30%)
相对跌幅:
结余:
8.86% (8 867.06 USD)
净值:
1.34% (1 321.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 66
XLV 62
USDCHF 56
GBPUSD 50
EFA 48
EURUSD 46
WS30 46
GLD 46
SLV 45
GDAXI 45
AUS200 44
HDV 44
AAXJ 43
USDCAD 40
IHI 40
NDX 40
EWJ 39
STOXX50E 37
IBB 35
EWY 34
SPY 33
VHT 33
INDA 33
MCHI 33
IWN 32
IWM 32
QUAL 32
XLY 32
XLF 32
USMV 31
XLP 31
VPL 31
VT 31
IUSV 30
VXUS 29
NZDUSD 28
SPDW 28
XLI 28
XTIUSD 27
VGT 27
EWZ 27
IWB 27
XLB 27
VEA 27
AUDUSD 27
IGV 27
EWT 26
XBI 26
VWO 26
MTUM 26
EFV 26
XLK 26
IWS 26
FCHI40 25
DIA 25
SPYG 25
VLUE 25
UK100 25
VXF 24
SCZ 24
ITOT 23
EFG 23
SOXX 23
EEM 23
DVY 23
EZU 22
ICLN 22
XLC 21
PFF 21
IJS 21
VNQ 21
TIP 21
RSP 21
SP500 20
IWO 20
IVE 20
IYW 20
IWF 20
OEF 20
VDE 20
VOE 19
IYR 19
VTI 18
IVW 18
QQQ 18
MDY 18
KRE 18
TLT 18
EFAV 17
XLU 17
IUSG 16
XLE 16
ESGU 16
DGRO 15
SPYV 15
EMB 15
IWD 14
IJH 12
IJR 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -229
XLV -5
USDCHF 64
GBPUSD -115
EFA -178
EURUSD 27
WS30 270
GLD 429
SLV 191
GDAXI -237
AUS200 221
HDV -134
AAXJ -198
USDCAD 330
IHI -689
NDX 81
EWJ -331
STOXX50E 16
IBB 209
EWY 270
SPY -111
VHT 197
INDA -131
MCHI 177
IWN -258
IWM -35
QUAL -127
XLY 95
XLF 248
USMV 9
XLP -1
VPL -90
VT -84
IUSV -79
VXUS -221
NZDUSD -159
SPDW 28
XLI -196
XTIUSD 182
VGT 8
EWZ 233
IWB -219
XLB -21
VEA 79
AUDUSD -22
IGV -148
EWT -332
XBI -72
VWO 68
MTUM -280
EFV 26
XLK -106
IWS -171
FCHI40 1
DIA 43
SPYG -372
VLUE -23
UK100 -105
VXF -220
SCZ -394
ITOT -195
EFG -249
SOXX 86
EEM -87
DVY -190
EZU -303
ICLN -308
XLC 394
PFF -344
IJS 10
VNQ -383
TIP -110
RSP 73
SP500 59
IWO -195
IVE 132
IYW -114
IWF 126
OEF -134
VDE 118
VOE 142
IYR -58
VTI -167
IVW -275
QQQ 16
MDY -159
KRE 209
TLT -362
EFAV -398
XLU -398
IUSG -61
XLE -105
ESGU -26
DGRO 12
SPYV -75
EMB -259
IWD -47
IJH -329
IJR -183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 8.1K
XLV 6.4K
USDCHF 11K
GBPUSD 9.1K
EFA 1.9K
EURUSD 10K
WS30 18K
GLD 35K
SLV 11K
GDAXI -19K
AUS200 25K
HDV 469
AAXJ 6.3K
USDCAD 19K
IHI 1K
NDX 11K
EWJ 714
STOXX50E 8.9K
IBB 11K
EWY 16K
SPY 13K
VHT 7K
INDA 754
MCHI 3.4K
IWN 3.2K
IWM 5.6K
QUAL 3.2K
XLY 4.3K
XLF 2.6K
USMV 1.4K
XLP 865
VPL 4.1K
VT 1.9K
IUSV 3.1K
VXUS 798
NZDUSD 2.7K
SPDW 1.2K
XLI 5.2K
XTIUSD 2.2K
VGT 3.6K
EWZ 1.6K
IWB 2.2K
XLB 3.5K
VEA 1.6K
AUDUSD 7.6K
IGV 2K
EWT 2K
XBI 2.3K
VWO 2.2K
MTUM 2.6K
EFV 1K
XLK 5.6K
IWS 1.7K
FCHI40 7.8K
DIA 12K
SPYG -323
VLUE 4K
UK100 3.9K
VXF 3.1K
SCZ 72
ITOT 485
EFG -362
SOXX 35K
EEM 1.8K
DVY 2.9K
EZU 1.2K
ICLN 311
XLC 3.3K
PFF 345
IJS 3K
VNQ -255
TIP 515
RSP 3.3K
SP500 5.4K
IWO 1.7K
IVE 5.6K
IYW 2.3K
IWF 12K
OEF 4.6K
VDE 5.4K
VOE 4K
IYR 1.3K
VTI 447
IVW 351
QQQ 10K
MDY 1.6K
KRE 1.7K
TLT -65
EFAV -482
XLU -466
IUSG 1.2K
XLE 655
ESGU 864
DGRO 531
SPYV 411
EMB -109
IWD 2.9K
IJH -337
IJR 54
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +165.45 USD
最差交易: -207 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 45
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最大连续亏损: -1 429.86 USD

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ICMarketsSC-MT5-4
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GFXSecurities-GFXSECURITIES
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RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
FOREX.comCA-Live 532
0.20 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.40 × 15
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 139
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
TickmillUK-Live
1.20 × 5
Darwinex-Live
1.60 × 2232
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.04 × 24
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2026.04.21 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.20 14:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 02:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.23 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.12 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.06 14:43
Share of trading days is too low
2026.02.06 03:36
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.06 03:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.02.06 03:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.06 03:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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EA交易
交易
赢%
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Skysoo99 DARWIN KMNP
每月999 USD
-7%
0
0
USD
93K
USD
27
99%
2 772
61%
100%
0.83
-2.45
USD
9%
1:200
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