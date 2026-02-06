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Signals / MetaTrader 5 / Skysoo99 DARWIN KMNP
Soo Ye Kai

Skysoo99 DARWIN KMNP

Soo Ye Kai
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growth since 2026 -7%
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 704
Profit Trades:
1 649 (60.98%)
Loss Trades:
1 055 (39.02%)
Best trade:
165.45 USD
Worst trade:
-207.43 USD
Gross Profit:
33 945.03 USD (806 231 pips)
Gross Loss:
-40 918.75 USD (391 855 pips)
Maximum consecutive wins:
35 (966.89 USD)
Maximal consecutive profit:
966.89 USD (35)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
50.86%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
192
Avg holding time:
5 days
Recovery Factor:
-0.75
Long Trades:
1 306 (48.30%)
Short Trades:
1 398 (51.70%)
Profit Factor:
0.83
Expected Payoff:
-2.58 USD
Average Profit:
20.59 USD
Average Loss:
-38.79 USD
Maximum consecutive losses:
45 (-1 429.86 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 429.86 USD (45)
Monthly growth:
0.96%
Annual Forecast:
9.37%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
9 206.53 USD
Maximal:
9 314.16 USD (9.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.86% (8 867.06 USD)
By Equity:
1.34% (1 321.04 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 65
XLV 57
USDCHF 56
GBPUSD 49
EFA 48
GLD 46
EURUSD 45
WS30 44
GDAXI 44
AAXJ 43
SLV 43
AUS200 42
USDCAD 39
EWJ 39
NDX 38
HDV 38
STOXX50E 37
IHI 36
IBB 35
SPY 33
INDA 33
IWN 32
QUAL 32
XLY 32
XLF 32
EWY 32
MCHI 32
VHT 31
USMV 31
XLP 31
VPL 31
VT 31
IUSV 30
IWM 30
VXUS 29
NZDUSD 28
SPDW 28
XLI 28
VGT 27
EWZ 27
IWB 27
VEA 27
AUDUSD 27
XBI 26
VWO 26
EFV 26
XLK 26
IWS 26
XTIUSD 25
FCHI40 25
EWT 25
DIA 25
SPYG 25
VLUE 25
UK100 25
MTUM 24
XLB 24
SCZ 24
IGV 24
ITOT 23
EFG 23
VXF 23
EEM 23
DVY 23
EZU 22
SOXX 21
IJS 21
RSP 21
ICLN 21
IWO 20
XLC 20
IVE 20
IYW 20
PFF 20
IWF 20
VNQ 20
OEF 20
SP500 19
VDE 19
VTI 18
IVW 18
QQQ 18
IYR 18
MDY 18
KRE 18
EFAV 17
XLU 17
TLT 17
IUSG 16
VOE 16
TIP 16
ESGU 16
DGRO 15
SPYV 15
EMB 15
XLE 14
IWD 13
IJH 12
IJR 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -143
XLV -80
USDCHF 64
GBPUSD -127
EFA -178
GLD 429
EURUSD 24
WS30 243
GDAXI -363
AAXJ -198
SLV 152
AUS200 182
USDCAD 312
EWJ -331
NDX 79
HDV -172
STOXX50E 16
IHI -725
IBB 209
SPY -111
INDA -131
IWN -258
QUAL -127
XLY 95
XLF 248
EWY 255
MCHI 181
VHT 165
USMV 9
XLP -1
VPL -90
VT -84
IUSV -79
IWM -60
VXUS -221
NZDUSD -159
SPDW 28
XLI -196
VGT 8
EWZ 233
IWB -219
VEA 79
AUDUSD -22
XBI -72
VWO 68
EFV 26
XLK -106
IWS -171
XTIUSD 188
FCHI40 1
EWT -248
DIA 43
SPYG -372
VLUE -23
UK100 -105
MTUM -307
XLB -51
SCZ -394
IGV -192
ITOT -195
EFG -249
VXF -107
EEM -87
DVY -190
EZU -303
SOXX 102
IJS 10
RSP 73
ICLN -320
IWO -195
XLC 401
IVE 132
IYW -114
PFF -291
IWF 126
VNQ -410
OEF -134
SP500 82
VDE 207
VTI -167
IVW -275
QQQ 16
IYR -85
MDY -159
KRE 209
EFAV -398
XLU -398
TLT -377
IUSG -61
VOE 112
TIP -144
ESGU -26
DGRO 12
SPYV -75
EMB -259
XLE -45
IWD -75
IJH -329
IJR -183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 9.7K
XLV 3.9K
USDCHF 11K
GBPUSD 8.7K
EFA 1.9K
GLD 35K
EURUSD 10K
WS30 18K
GDAXI -30K
AAXJ 6.3K
SLV 9.8K
AUS200 22K
USDCAD 17K
EWJ 714
NDX 10K
HDV 211
STOXX50E 8.9K
IHI -65
IBB 11K
SPY 13K
INDA 754
IWN 3.2K
QUAL 3.2K
XLY 4.3K
XLF 2.6K
EWY 15K
MCHI 3.4K
VHT 4.8K
USMV 1.4K
XLP 865
VPL 4.1K
VT 1.9K
IUSV 3.1K
IWM 4.1K
VXUS 798
NZDUSD 2.7K
SPDW 1.2K
XLI 5.2K
VGT 3.6K
EWZ 1.6K
IWB 2.2K
VEA 1.6K
AUDUSD 7.6K
XBI 2.3K
VWO 2.2K
EFV 1K
XLK 5.6K
IWS 1.7K
XTIUSD 2.2K
FCHI40 7.8K
EWT 2.8K
DIA 12K
SPYG -323
VLUE 4K
UK100 3.9K
MTUM 1.7K
XLB 3K
SCZ 72
IGV 939
ITOT 485
EFG -362
VXF 4.1K
EEM 1.8K
DVY 2.9K
EZU 1.2K
SOXX 37K
IJS 3K
RSP 3.3K
ICLN 288
IWO 1.7K
XLC 3.3K
IVE 5.6K
IYW 2.3K
PFF 371
IWF 12K
VNQ -431
OEF 4.6K
SP500 5.6K
VDE 6.2K
VTI 447
IVW 351
QQQ 10K
IYR 1.2K
MDY 1.6K
KRE 1.7K
EFAV -482
XLU -466
TLT -113
IUSG 1.2K
VOE 2.8K
TIP 116
ESGU 864
DGRO 531
SPYV 411
EMB -109
XLE 824
IWD 1.9K
IJH -337
IJR 54
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +165.45 USD
Worst trade: -207 USD
Maximum consecutive wins: 35
Maximum consecutive losses: 45
Maximal consecutive profit: +966.89 USD
Maximal consecutive loss: -1 429.86 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
FOREX.comCA-Live 532
0.20 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.40 × 15
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 139
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
TickmillUK-Live
1.20 × 5
Darwinex-Live
1.60 × 2232
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.04 × 24
17 more...
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No reviews
2026.04.21 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.20 14:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 02:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.23 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.12 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.06 14:43
Share of trading days is too low
2026.02.06 03:36
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.06 03:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.02.06 03:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.06 03:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Skysoo99 DARWIN KMNP
999 USD per month
-7%
0
0
USD
92K
USD
27
99%
2 704
60%
100%
0.82
-2.58
USD
9%
1:200
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