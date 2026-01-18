СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Bernd Gold Trader
Bernd Eisele

Bernd Gold Trader

Bernd Eisele
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 2%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
58 (64.44%)
Убыточных трейдов:
32 (35.56%)
Лучший трейд:
16.95 USD
Худший трейд:
-13.29 USD
Общая прибыль:
233.85 USD (4 678 077 pips)
Общий убыток:
-140.46 USD (8 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (21.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.85 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
53.19%
Макс. загрузка депозита:
2.99%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
2.12
Длинных трейдов:
36 (40.00%)
Коротких трейдов:
54 (60.00%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
4.03 USD
Средний убыток:
-4.39 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-31.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.62 USD (5)
Прирост в месяц:
1.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
43.95 USD (0.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.88% (44.58 USD)
По эквити:
1.21% (61.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 122
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.95 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.86 USD
Макс. убыток в серии: -31.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hello, I'm Bernd the Gold Trader.

All my trades can be copied, so you can benefit from my experience.


www.BerndGoldTrader.com

Telegram, Tiktok: BerndGoldTrader


Нет отзывов
2026.01.19 08:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 07:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.19 06:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 05:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 04:38
Share of trading days is too low
2026.01.19 04:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 04:38
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.18 18:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 18:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 18:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.18 18:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 18:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
