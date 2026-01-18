- 자본
- 축소
트레이드:
90
이익 거래:
58 (64.44%)
손실 거래:
32 (35.56%)
최고의 거래:
16.95 USD
최악의 거래:
-13.29 USD
총 수익:
233.85 USD (4 678 077 pips)
총 손실:
-140.46 USD (8 634 pips)
연속 최대 이익:
8 (21.86 USD)
연속 최대 이익:
30.85 USD (5)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
53.19%
최대 입금량:
2.99%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
2.12
롱(주식매수):
36 (40.00%)
숏(주식차입매도):
54 (60.00%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
1.04 USD
평균 이익:
4.03 USD
평균 손실:
-4.39 USD
연속 최대 손실:
5 (-31.62 USD)
연속 최대 손실:
-31.62 USD (5)
월별 성장률:
1.88%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
43.95 USD (0.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.88% (44.58 USD)
자본금별:
1.21% (61.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|122
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.95 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +21.86 USD
연속 최대 손실: -31.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 14"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Hello, I'm Bernd the Gold Trader.
All my trades can be copied, so you can benefit from my experience.
www.BerndGoldTrader.com
Telegram, Tiktok: BerndGoldTrader
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
2%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
1
100%
90
64%
53%
1.66
1.04
USD
USD
1%
1:500