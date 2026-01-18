- 成長
トレード:
90
利益トレード:
58 (64.44%)
損失トレード:
32 (35.56%)
ベストトレード:
16.95 USD
最悪のトレード:
-13.29 USD
総利益:
233.85 USD (4 678 077 pips)
総損失:
-140.46 USD (8 634 pips)
最大連続の勝ち:
8 (21.86 USD)
最大連続利益:
30.85 USD (5)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
53.19%
最大入金額:
2.99%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
74
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
2.12
長いトレード:
36 (40.00%)
短いトレード:
54 (60.00%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
4.03 USD
平均損失:
-4.39 USD
最大連続の負け:
5 (-31.62 USD)
最大連続損失:
-31.62 USD (5)
月間成長:
1.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
43.95 USD (0.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.88% (44.58 USD)
エクイティによる:
1.21% (61.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|122
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +16.95 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +21.86 USD
最大連続損失: -31.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 14"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Hello, I'm Bernd the Gold Trader.
All my trades can be copied, so you can benefit from my experience.
www.BerndGoldTrader.com
Telegram, Tiktok: BerndGoldTrader
レビューなし
