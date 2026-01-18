- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
89
盈利交易:
57 (64.04%)
亏损交易:
32 (35.96%)
最好交易:
16.95 USD
最差交易:
-13.29 USD
毛利:
230.43 USD (4 677 900 pips)
毛利亏损:
-140.04 USD (8 634 pips)
最大连续赢利:
8 (21.86 USD)
最大连续盈利:
30.85 USD (5)
夏普比率:
0.22
交易活动:
53.19%
最大入金加载:
2.99%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
71
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
2.06
长期交易:
35 (39.33%)
短期交易:
54 (60.67%)
利润因子:
1.65
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
4.04 USD
平均损失:
-4.38 USD
最大连续失误:
5 (-31.62 USD)
最大连续亏损:
-31.62 USD (5)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
43.95 USD (0.87%)
相对跌幅:
结余:
0.88% (44.58 USD)
净值:
1.21% (61.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|119
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.95 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +21.86 USD
最大连续亏损: -31.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Hello, I'm Bernd the Gold Trader.
All my trades can be copied, so you can benefit from my experience.
www.BerndGoldTrader.com
Telegram, Tiktok: BerndGoldTrader
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
2%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
1
100%
89
64%
53%
1.64
1.02
USD
USD
1%
1:500