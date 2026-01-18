- Crescimento
Negociações:
84
Negociações com lucro:
55 (65.47%)
Negociações com perda:
29 (34.52%)
Melhor negociação:
16.95 USD
Pior negociação:
-13.29 USD
Lucro bruto:
224.76 USD (4 210 622 pips)
Perda bruta:
-134.72 USD (8 407 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (21.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.85 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
45.73%
Depósito máximo carregado:
2.99%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
2.05
Negociações longas:
34 (40.48%)
Negociações curtas:
50 (59.52%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
4.09 USD
Perda média:
-4.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-31.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.62 USD (5)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
43.95 USD (0.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.88% (44.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.21% (61.54 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD+
66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD+
118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD+
4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 14" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Hello, I'm Bernd the Gold Trader.
All my trades can be copied, so you can benefit from my experience.
www.BerndGoldTrader.com
Telegram, Tiktok: BerndGoldTrader
Sem comentários
