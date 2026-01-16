СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GigaMonke Trader
Adrian Adam Plackowski

GigaMonke Trader

Adrian Adam Plackowski
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -0%
MavenTrade-Server
1:75
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
19 (42.22%)
Убыточных трейдов:
26 (57.78%)
Лучший трейд:
15.74 USD
Худший трейд:
-8.02 USD
Общая прибыль:
56.59 USD (5 910 pips)
Общий убыток:
-66.88 USD (211 525 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.40 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
99.20%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
12 (26.67%)
Коротких трейдов:
33 (73.33%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
2.98 USD
Средний убыток:
-2.57 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-28.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.56 USD (11)
Прирост в месяц:
-0.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.31 USD
Максимальная:
33.27 USD (0.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.62% (30.99 USD)
По эквити:
0.17% (8.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 28
BTCUSD 10
XAUUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -7
BTCUSD -29
XAUUSD 26
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -1.7K
BTCUSD -207K
XAUUSD 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.74 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +4.02 USD
Макс. убыток в серии: -28.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MavenTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

MOON
Нет отзывов
2026.01.18 05:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 00:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 00:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GigaMonke Trader
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
5K
USD
1
0%
45
42%
100%
0.84
-0.23
USD
1%
1:75
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.