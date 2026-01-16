- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
19 (42.22%)
Убыточных трейдов:
26 (57.78%)
Лучший трейд:
15.74 USD
Худший трейд:
-8.02 USD
Общая прибыль:
56.59 USD (5 910 pips)
Общий убыток:
-66.88 USD (211 525 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.40 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
99.20%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
12 (26.67%)
Коротких трейдов:
33 (73.33%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
2.98 USD
Средний убыток:
-2.57 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-28.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.56 USD (11)
Прирост в месяц:
-0.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.31 USD
Максимальная:
33.27 USD (0.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.62% (30.99 USD)
По эквити:
0.17% (8.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|28
|BTCUSD
|10
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-7
|BTCUSD
|-29
|XAUUSD
|26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|-207K
|XAUUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.74 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +4.02 USD
Макс. убыток в серии: -28.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MavenTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
MOON
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
0%
45
42%
100%
0.84
-0.23
USD
USD
1%
1:75