- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
19 (42.22%)
亏损交易:
26 (57.78%)
最好交易:
15.74 USD
最差交易:
-8.02 USD
毛利:
56.59 USD (5 910 pips)
毛利亏损:
-66.88 USD (211 525 pips)
最大连续赢利:
4 (4.02 USD)
最大连续盈利:
23.40 USD (2)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
99.20%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.31
长期交易:
12 (26.67%)
短期交易:
33 (73.33%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.23 USD
平均利润:
2.98 USD
平均损失:
-2.57 USD
最大连续失误:
11 (-28.56 USD)
最大连续亏损:
-28.56 USD (11)
每月增长:
-0.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14.31 USD
最大值:
33.27 USD (0.66%)
相对跌幅:
结余:
0.62% (30.99 USD)
净值:
0.17% (8.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|28
|BTCUSD
|10
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-7
|BTCUSD
|-29
|XAUUSD
|26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|-207K
|XAUUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.74 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +4.02 USD
最大连续亏损: -28.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MavenTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
MOON
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
0%
45
42%
100%
0.84
-0.23
USD
USD
1%
1:75