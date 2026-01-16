- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
19 (42.22%)
손실 거래:
26 (57.78%)
최고의 거래:
15.74 USD
최악의 거래:
-8.02 USD
총 수익:
56.59 USD (5 910 pips)
총 손실:
-66.88 USD (211 525 pips)
연속 최대 이익:
4 (4.02 USD)
23.40 USD (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
99.20%
최근 거래:
40 분 전
주별 거래 수:
48
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.31
롱(주식매수):
12 (26.67%)
숏(주식차입매도):
33 (73.33%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.23 USD
평균 이익:
2.98 USD
평균 손실:
-2.57 USD
연속 최대 손실:
11 (-28.56 USD)
연속 최대 손실:
-28.56 USD (11)
월별 성장률:
-0.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.31 USD
최대한의:
33.27 USD (0.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.62% (30.99 USD)
자본금별:
0.17% (8.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|28
|BTCUSD
|10
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD
|-7
|BTCUSD
|-29
|XAUUSD
|26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|-207K
|XAUUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.74 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +4.02 USD
연속 최대 손실: -28.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MavenTrade-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
MOON
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
0%
45
42%
100%
0.84
-0.23
USD
USD
1%
1:75