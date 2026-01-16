SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GigaMonke Trader
Adrian Adam Plackowski

GigaMonke Trader

Adrian Adam Plackowski
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -0%
MavenTrade-Server
1:75
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
19 (42.22%)
Negociações com perda:
26 (57.78%)
Melhor negociação:
15.74 USD
Pior negociação:
-8.02 USD
Lucro bruto:
56.59 USD (5 910 pips)
Perda bruta:
-66.88 USD (211 525 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.40 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
99.20%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
12 (26.67%)
Negociações curtas:
33 (73.33%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.23 USD
Lucro médio:
2.98 USD
Perda média:
-2.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-28.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.56 USD (11)
Crescimento mensal:
-0.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.31 USD
Máximo:
33.27 USD (0.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.62% (30.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.17% (8.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 28
BTCUSD 10
XAUUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD -7
BTCUSD -29
XAUUSD 26
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD -1.7K
BTCUSD -207K
XAUUSD 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.74 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +4.02 USD
Máxima perda consecutiva: -28.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MavenTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

MOON
Sem comentários
2026.01.18 05:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 00:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 00:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GigaMonke Trader
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
5K
USD
1
0%
45
42%
100%
0.84
-0.23
USD
1%
1:75
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.