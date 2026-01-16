- Crescimento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
19 (42.22%)
Negociações com perda:
26 (57.78%)
Melhor negociação:
15.74 USD
Pior negociação:
-8.02 USD
Lucro bruto:
56.59 USD (5 910 pips)
Perda bruta:
-66.88 USD (211 525 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.40 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
99.20%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
12 (26.67%)
Negociações curtas:
33 (73.33%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.23 USD
Lucro médio:
2.98 USD
Perda média:
-2.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-28.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.56 USD (11)
Crescimento mensal:
-0.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.31 USD
Máximo:
33.27 USD (0.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.62% (30.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.17% (8.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|28
|BTCUSD
|10
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|-7
|BTCUSD
|-29
|XAUUSD
|26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|-207K
|XAUUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MavenTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
