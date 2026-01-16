- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
19 (42.22%)
損失トレード:
26 (57.78%)
ベストトレード:
15.74 USD
最悪のトレード:
-8.02 USD
総利益:
56.59 USD (5 910 pips)
総損失:
-66.88 USD (211 525 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4.02 USD)
最大連続利益:
23.40 USD (2)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
99.20%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
12 (26.67%)
短いトレード:
33 (73.33%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-0.23 USD
平均利益:
2.98 USD
平均損失:
-2.57 USD
最大連続の負け:
11 (-28.56 USD)
最大連続損失:
-28.56 USD (11)
月間成長:
-0.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.31 USD
最大の:
33.27 USD (0.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.62% (30.99 USD)
エクイティによる:
0.17% (8.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|28
|BTCUSD
|10
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-7
|BTCUSD
|-29
|XAUUSD
|26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|-207K
|XAUUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.74 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +4.02 USD
最大連続損失: -28.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MavenTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
MOON
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
0%
45
42%
100%
0.84
-0.23
USD
USD
1%
1:75