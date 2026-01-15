- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
50.00 USD
Худший трейд:
-33.18 USD
Общая прибыль:
215.76 USD (12 890 pips)
Общий убыток:
-85.37 USD (5 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (173.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.46 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
71.75%
Макс. загрузка депозита:
19.60%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
13.04 USD
Средняя прибыль:
30.82 USD
Средний убыток:
-28.46 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-53.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.43 USD (2)
Прирост в месяц:
32.60%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.07 USD
Максимальная:
65.93 USD (15.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.59% (65.93 USD)
По эквити:
4.85% (23.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|130
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.00 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +173.46 USD
Макс. убыток в серии: -53.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
