트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
50.00 USD
최악의 거래:
-33.18 USD
총 수익:
215.76 USD (12 890 pips)
총 손실:
-85.37 USD (5 279 pips)
연속 최대 이익:
5 (173.46 USD)
연속 최대 이익:
173.46 USD (5)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
71.75%
최대 입금량:
19.60%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.98
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
2.53
기대수익:
13.04 USD
평균 이익:
30.82 USD
평균 손실:
-28.46 USD
연속 최대 손실:
2 (-53.43 USD)
연속 최대 손실:
-53.43 USD (2)
월별 성장률:
32.60%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
43.07 USD
최대한의:
65.93 USD (15.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.59% (65.93 USD)
자본금별:
4.85% (23.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|130
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
