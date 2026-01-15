- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
7 (70.00%)
亏损交易:
3 (30.00%)
最好交易:
50.00 USD
最差交易:
-33.18 USD
毛利:
215.76 USD (12 890 pips)
毛利亏损:
-85.37 USD (5 279 pips)
最大连续赢利:
5 (173.46 USD)
最大连续盈利:
173.46 USD (5)
夏普比率:
0.44
交易活动:
71.75%
最大入金加载:
19.60%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.98
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
2.53
预期回报:
13.04 USD
平均利润:
30.82 USD
平均损失:
-28.46 USD
最大连续失误:
2 (-53.43 USD)
最大连续亏损:
-53.43 USD (2)
每月增长:
32.60%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
43.07 USD
最大值:
65.93 USD (15.59%)
相对跌幅:
结余:
15.59% (65.93 USD)
净值:
4.85% (23.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|130
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.00 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +173.46 USD
最大连续亏损: -53.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
530
USD
USD
1
80%
10
70%
72%
2.52
13.04
USD
USD
16%
1:100