Negociações:
10
Negociações com lucro:
7 (70.00%)
Negociações com perda:
3 (30.00%)
Melhor negociação:
50.00 USD
Pior negociação:
-33.18 USD
Lucro bruto:
215.76 USD (12 890 pips)
Perda bruta:
-85.37 USD (5 279 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (173.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.46 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
71.75%
Depósito máximo carregado:
19.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
13.04 USD
Lucro médio:
30.82 USD
Perda média:
-28.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-53.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.43 USD (2)
Crescimento mensal:
32.60%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
43.07 USD
Máximo:
65.93 USD (15.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.59% (65.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.85% (23.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|130
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
