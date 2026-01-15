- Прирост
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
24 (92.30%)
Убыточных трейдов:
2 (7.69%)
Лучший трейд:
44.77 USD
Худший трейд:
-51.78 USD
Общая прибыль:
357.36 USD (13 850 pips)
Общий убыток:
-56.31 USD (1 367 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (276.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
276.09 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
51.02%
Макс. загрузка депозита:
5.06%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.45
Длинных трейдов:
8 (30.77%)
Коротких трейдов:
18 (69.23%)
Профит фактор:
6.35
Мат. ожидание:
11.58 USD
Средняя прибыль:
14.89 USD
Средний убыток:
-28.16 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-55.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.14 USD (2)
Прирост в месяц:
10.17%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
55.20 USD (3.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.23% (55.20 USD)
По эквити:
5.41% (241.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD-ECN
|14
|XAUUSD-ECN
|11
|EURUSD-ECN
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD-ECN
|210
|XAUUSD-ECN
|88
|EURUSD-ECN
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD-ECN
|3.7K
|XAUUSD-ECN
|8.7K
|EURUSD-ECN
|70
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Лучший трейд: +44.77 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +276.09 USD
Макс. убыток в серии: -55.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
