- 자본
- 축소
트레이드:
27
이익 거래:
25 (92.59%)
손실 거래:
2 (7.41%)
최고의 거래:
44.77 USD
최악의 거래:
-51.78 USD
총 수익:
375.38 USD (14 211 pips)
총 손실:
-56.55 USD (1 367 pips)
연속 최대 이익:
19 (276.09 USD)
연속 최대 이익:
276.09 USD (19)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
51.02%
최대 입금량:
6.13%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
5.78
롱(주식매수):
9 (33.33%)
숏(주식차입매도):
18 (66.67%)
수익 요인:
6.64
기대수익:
11.81 USD
평균 이익:
15.02 USD
평균 손실:
-28.28 USD
연속 최대 손실:
2 (-55.14 USD)
연속 최대 손실:
-55.14 USD (2)
월별 성장률:
10.67%
Algo 트레이딩:
3%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
55.20 USD (3.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.23% (55.20 USD)
자본금별:
5.41% (241.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD-ECN
|15
|XAUUSD-ECN
|11
|EURUSD-ECN
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD-ECN
|228
|XAUUSD-ECN
|88
|EURUSD-ECN
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD-ECN
|4.1K
|XAUUSD-ECN
|8.7K
|EURUSD-ECN
|70
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
