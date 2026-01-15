- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
21 (91.30%)
亏损交易:
2 (8.70%)
最好交易:
44.77 USD
最差交易:
-51.78 USD
毛利:
317.67 USD (11 737 pips)
毛利亏损:
-56.31 USD (1 367 pips)
最大连续赢利:
19 (276.09 USD)
最大连续盈利:
276.09 USD (19)
夏普比率:
0.67
交易活动:
49.87%
最大入金加载:
3.91%
最近交易:
22 几分钟前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.73
长期交易:
8 (34.78%)
短期交易:
15 (65.22%)
利润因子:
5.64
预期回报:
11.36 USD
平均利润:
15.13 USD
平均损失:
-28.16 USD
最大连续失误:
2 (-55.14 USD)
最大连续亏损:
-55.14 USD (2)
每月增长:
9.09%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
55.20 USD (3.68%)
相对跌幅:
结余:
1.23% (55.20 USD)
净值:
5.41% (241.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD-ECN
|13
|XAUUSD-ECN
|9
|EURUSD-ECN
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD-ECN
|186
|XAUUSD-ECN
|72
|EURUSD-ECN
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD-ECN
|3.3K
|XAUUSD-ECN
|7K
|EURUSD-ECN
|70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
