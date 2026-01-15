- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
21 (91.30%)
Negociações com perda:
2 (8.70%)
Melhor negociação:
44.77 USD
Pior negociação:
-51.78 USD
Lucro bruto:
317.67 USD (11 737 pips)
Perda bruta:
-56.28 USD (1 367 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (276.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
276.09 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
46.84%
Depósito máximo carregado:
3.91%
Último negócio:
47 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.74
Negociações longas:
8 (34.78%)
Negociações curtas:
15 (65.22%)
Fator de lucro:
5.64
Valor esperado:
11.36 USD
Lucro médio:
15.13 USD
Perda média:
-28.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-55.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.14 USD (2)
Crescimento mensal:
9.09%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
55.20 USD (3.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.23% (55.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.41% (241.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD-ECN
|13
|XAUUSD-ECN
|9
|EURUSD-ECN
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD-ECN
|186
|XAUUSD-ECN
|72
|EURUSD-ECN
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD-ECN
|3.3K
|XAUUSD-ECN
|7K
|EURUSD-ECN
|70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.77 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +276.09 USD
Máxima perda consecutiva: -55.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
