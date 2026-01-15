SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Nijres
Mohammed Kareem Nejres Al-mamoori

Nijres

Mohammed Kareem Nejres Al-mamoori
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2026 9%
VTMarkets-Live 6
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
21 (91.30%)
Negociações com perda:
2 (8.70%)
Melhor negociação:
44.77 USD
Pior negociação:
-51.78 USD
Lucro bruto:
317.67 USD (11 737 pips)
Perda bruta:
-56.28 USD (1 367 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (276.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
276.09 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
46.84%
Depósito máximo carregado:
3.91%
Último negócio:
47 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.74
Negociações longas:
8 (34.78%)
Negociações curtas:
15 (65.22%)
Fator de lucro:
5.64
Valor esperado:
11.36 USD
Lucro médio:
15.13 USD
Perda média:
-28.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-55.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.14 USD (2)
Crescimento mensal:
9.09%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
55.20 USD (3.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.23% (55.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.41% (241.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSD-ECN 13
XAUUSD-ECN 9
EURUSD-ECN 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSD-ECN 186
XAUUSD-ECN 72
EURUSD-ECN 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSD-ECN 3.3K
XAUUSD-ECN 7K
EURUSD-ECN 70
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.77 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +276.09 USD
Máxima perda consecutiva: -55.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.15 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nijres
49 USD por mês
9%
0
0
USD
4K
USD
1
4%
23
91%
47%
5.64
11.36
USD
5%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.