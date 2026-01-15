- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
24 (92.30%)
損失トレード:
2 (7.69%)
ベストトレード:
44.77 USD
最悪のトレード:
-51.78 USD
総利益:
357.36 USD (13 850 pips)
総損失:
-56.31 USD (1 367 pips)
最大連続の勝ち:
19 (276.09 USD)
最大連続利益:
276.09 USD (19)
シャープレシオ:
0.71
取引アクティビティ:
51.02%
最大入金額:
3.91%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.45
長いトレード:
8 (30.77%)
短いトレード:
18 (69.23%)
プロフィットファクター:
6.35
期待されたペイオフ:
11.58 USD
平均利益:
14.89 USD
平均損失:
-28.16 USD
最大連続の負け:
2 (-55.14 USD)
最大連続損失:
-55.14 USD (2)
月間成長:
10.17%
アルゴリズム取引:
3%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
55.20 USD (3.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.23% (55.20 USD)
エクイティによる:
5.41% (241.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD-ECN
|14
|XAUUSD-ECN
|11
|EURUSD-ECN
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD-ECN
|210
|XAUUSD-ECN
|88
|EURUSD-ECN
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD-ECN
|3.7K
|XAUUSD-ECN
|8.7K
|EURUSD-ECN
|70
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.77 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +276.09 USD
最大連続損失: -55.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
