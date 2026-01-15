СигналыРазделы
Happy Gold Seed

Van Tan Nguyen
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 68 USD в месяц
прирост с 2026 28%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
24 (68.57%)
Убыточных трейдов:
11 (31.43%)
Лучший трейд:
95.56 USD
Худший трейд:
-48.25 USD
Общая прибыль:
605.05 USD (13 120 pips)
Общий убыток:
-326.62 USD (12 610 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (182.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
182.41 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
33.26%
Макс. загрузка депозита:
7.59%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
9 (25.71%)
Коротких трейдов:
26 (74.29%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
7.96 USD
Средняя прибыль:
25.21 USD
Средний убыток:
-29.69 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-104.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.70 USD (3)
Прирост в месяц:
27.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.13 USD
Максимальная:
104.70 USD (9.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.73% (104.70 USD)
По эквити:
6.57% (76.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 278
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 510
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +95.56 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +182.41 USD
Макс. убыток в серии: -104.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Happy Gold Seed
68 USD в месяц
28%
0
0
USD
1.3K
USD
2
0%
35
68%
33%
1.85
7.96
USD
10%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.