Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
24 (68.57%)
Убыточных трейдов:
11 (31.43%)
Лучший трейд:
95.56 USD
Худший трейд:
-48.25 USD
Общая прибыль:
605.05 USD (13 120 pips)
Общий убыток:
-326.62 USD (12 610 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (182.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
182.41 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
33.26%
Макс. загрузка депозита:
7.59%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
9 (25.71%)
Коротких трейдов:
26 (74.29%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
7.96 USD
Средняя прибыль:
25.21 USD
Средний убыток:
-29.69 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-104.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.70 USD (3)
Прирост в месяц:
27.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.13 USD
Максимальная:
104.70 USD (9.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.73% (104.70 USD)
По эквити:
6.57% (76.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|278
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|510
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +95.56 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +182.41 USD
Макс. убыток в серии: -104.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
68 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
0%
35
68%
33%
1.85
7.96
USD
USD
10%
1:500