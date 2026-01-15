- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
23 (67.64%)
Negociações com perda:
11 (32.35%)
Melhor negociação:
95.56 USD
Pior negociação:
-48.25 USD
Lucro bruto:
554.20 USD (12 103 pips)
Perda bruta:
-326.62 USD (12 610 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (182.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
182.41 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
29.97%
Depósito máximo carregado:
7.59%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
2.17
Negociações longas:
9 (26.47%)
Negociações curtas:
25 (73.53%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
6.69 USD
Lucro médio:
24.10 USD
Perda média:
-29.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-104.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.70 USD (3)
Crescimento mensal:
22.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
60.13 USD
Máximo:
104.70 USD (9.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.73% (104.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.57% (76.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|-507
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
