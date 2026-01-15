- 成長
トレード:
35
利益トレード:
24 (68.57%)
損失トレード:
11 (31.43%)
ベストトレード:
95.56 USD
最悪のトレード:
-48.25 USD
総利益:
605.05 USD (13 120 pips)
総損失:
-326.62 USD (12 610 pips)
最大連続の勝ち:
6 (182.41 USD)
最大連続利益:
182.41 USD (6)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
33.26%
最大入金額:
7.59%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
2.66
長いトレード:
9 (25.71%)
短いトレード:
26 (74.29%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
7.96 USD
平均利益:
25.21 USD
平均損失:
-29.69 USD
最大連続の負け:
3 (-104.70 USD)
最大連続損失:
-104.70 USD (3)
月間成長:
27.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
60.13 USD
最大の:
104.70 USD (9.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.73% (104.70 USD)
エクイティによる:
6.57% (76.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|278
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|510
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +95.56 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +182.41 USD
最大連続損失: -104.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
