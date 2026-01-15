- 자본
트레이드:
36
이익 거래:
25 (69.44%)
손실 거래:
11 (30.56%)
최고의 거래:
95.56 USD
최악의 거래:
-48.25 USD
총 수익:
607.79 USD (13 256 pips)
총 손실:
-326.62 USD (12 610 pips)
연속 최대 이익:
6 (182.41 USD)
연속 최대 이익:
182.41 USD (6)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
34.44%
최대 입금량:
7.59%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
48 분
회복 요인:
2.69
롱(주식매수):
9 (25.00%)
숏(주식차입매도):
27 (75.00%)
수익 요인:
1.86
기대수익:
7.81 USD
평균 이익:
24.31 USD
평균 손실:
-29.69 USD
연속 최대 손실:
3 (-104.70 USD)
연속 최대 손실:
-104.70 USD (3)
월별 성장률:
28.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
60.13 USD
최대한의:
104.70 USD (9.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.73% (104.70 USD)
자본금별:
6.57% (76.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|281
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|646
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +95.56 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +182.41 USD
연속 최대 손실: -104.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 68 USD
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
0%
36
69%
34%
1.86
7.81
USD
USD
10%
1:500