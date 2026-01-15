- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
23 (67.64%)
亏损交易:
11 (32.35%)
最好交易:
95.56 USD
最差交易:
-48.25 USD
毛利:
554.20 USD (12 103 pips)
毛利亏损:
-326.62 USD (12 610 pips)
最大连续赢利:
6 (182.41 USD)
最大连续盈利:
182.41 USD (6)
夏普比率:
0.22
交易活动:
31.33%
最大入金加载:
7.59%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
48 分钟
采收率:
2.17
长期交易:
9 (26.47%)
短期交易:
25 (73.53%)
利润因子:
1.70
预期回报:
6.69 USD
平均利润:
24.10 USD
平均损失:
-29.69 USD
最大连续失误:
3 (-104.70 USD)
最大连续亏损:
-104.70 USD (3)
每月增长:
22.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
60.13 USD
最大值:
104.70 USD (9.73%)
相对跌幅:
结余:
9.73% (104.70 USD)
净值:
6.57% (76.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|-507
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +95.56 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +182.41 USD
最大连续亏损: -104.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
