Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
69 (75.00%)
Убыточных трейдов:
23 (25.00%)
Лучший трейд:
18.00 USD
Худший трейд:
-34.72 USD
Общая прибыль:
303.88 USD (8 997 pips)
Общий убыток:
-300.56 USD (9 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (42.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.56 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
5.55%
Макс. загрузка депозита:
1.05%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
10 (10.87%)
Коротких трейдов:
82 (89.13%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
4.40 USD
Средний убыток:
-13.07 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-48.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.24 USD (3)
Прирост в месяц:
0.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.96 USD
Максимальная:
83.48 USD (17.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.94% (83.48 USD)
По эквити:
3.66% (15.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDu
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDu
|-135
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
