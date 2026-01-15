- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
92
Negociações com lucro:
69 (75.00%)
Negociações com perda:
23 (25.00%)
Melhor negociação:
18.00 USD
Pior negociação:
-34.72 USD
Lucro bruto:
303.88 USD (8 997 pips)
Perda bruta:
-300.56 USD (9 132 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (42.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.56 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
5.55%
Depósito máximo carregado:
1.05%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
10 (10.87%)
Negociações curtas:
82 (89.13%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
4.40 USD
Perda média:
-13.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-48.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.24 USD (3)
Crescimento mensal:
0.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.96 USD
Máximo:
83.48 USD (17.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.94% (83.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.66% (15.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDu
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDu
|-135
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.00 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +42.72 USD
Máxima perda consecutiva: -48.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Scalping Strategy
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
2
100%
92
75%
6%
1.01
0.04
USD
USD
18%
1:500