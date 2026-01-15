- 成长
交易:
92
盈利交易:
69 (75.00%)
亏损交易:
23 (25.00%)
最好交易:
18.00 USD
最差交易:
-34.72 USD
毛利:
303.88 USD (8 997 pips)
毛利亏损:
-300.56 USD (9 132 pips)
最大连续赢利:
15 (42.72 USD)
最大连续盈利:
62.56 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
5.55%
最大入金加载:
1.05%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
0.04
长期交易:
10 (10.87%)
短期交易:
82 (89.13%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
4.40 USD
平均损失:
-13.07 USD
最大连续失误:
3 (-48.24 USD)
最大连续亏损:
-48.24 USD (3)
每月增长:
0.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.96 USD
最大值:
83.48 USD (17.15%)
相对跌幅:
结余:
17.94% (83.48 USD)
净值:
3.66% (15.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDu
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDu
|-135
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
