Rakhman Aries Nugroho

Lindage Tower

Rakhman Aries Nugroho
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
92
盈利交易:
69 (75.00%)
亏损交易:
23 (25.00%)
最好交易:
18.00 USD
最差交易:
-34.72 USD
毛利:
303.88 USD (8 997 pips)
毛利亏损:
-300.56 USD (9 132 pips)
最大连续赢利:
15 (42.72 USD)
最大连续盈利:
62.56 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
5.55%
最大入金加载:
1.05%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
0.04
长期交易:
10 (10.87%)
短期交易:
82 (89.13%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
4.40 USD
平均损失:
-13.07 USD
最大连续失误:
3 (-48.24 USD)
最大连续亏损:
-48.24 USD (3)
每月增长:
0.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.96 USD
最大值:
83.48 USD (17.15%)
相对跌幅:
结余:
17.94% (83.48 USD)
净值:
3.66% (15.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDu 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDu 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDu -135
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.00 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +42.72 USD
最大连续亏损: -48.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Scalping Strategy
没有评论
2026.01.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 03:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 03:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 02:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 02:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 02:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
