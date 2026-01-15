- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
69 (75.00%)
損失トレード:
23 (25.00%)
ベストトレード:
18.00 USD
最悪のトレード:
-34.72 USD
総利益:
303.88 USD (8 997 pips)
総損失:
-300.56 USD (9 132 pips)
最大連続の勝ち:
15 (42.72 USD)
最大連続利益:
62.56 USD (8)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
5.55%
最大入金額:
1.05%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
10 (10.87%)
短いトレード:
82 (89.13%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
4.40 USD
平均損失:
-13.07 USD
最大連続の負け:
3 (-48.24 USD)
最大連続損失:
-48.24 USD (3)
月間成長:
0.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.96 USD
最大の:
83.48 USD (17.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.94% (83.48 USD)
エクイティによる:
3.66% (15.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDu
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDu
|-135
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.00 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +42.72 USD
最大連続損失: -48.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Scalping Strategy
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
2
100%
92
75%
6%
1.01
0.04
USD
USD
18%
1:500