- 자본
- 축소
트레이드:
92
이익 거래:
69 (75.00%)
손실 거래:
23 (25.00%)
최고의 거래:
18.00 USD
최악의 거래:
-34.72 USD
총 수익:
303.88 USD (8 997 pips)
총 손실:
-300.56 USD (9 132 pips)
연속 최대 이익:
15 (42.72 USD)
연속 최대 이익:
62.56 USD (8)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
5.55%
최대 입금량:
1.05%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
82
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
10 (10.87%)
숏(주식차입매도):
82 (89.13%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
4.40 USD
평균 손실:
-13.07 USD
연속 최대 손실:
3 (-48.24 USD)
연속 최대 손실:
-48.24 USD (3)
월별 성장률:
0.59%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.96 USD
최대한의:
83.48 USD (17.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.94% (83.48 USD)
자본금별:
3.66% (15.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDu
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDu
|-135
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.00 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +42.72 USD
연속 최대 손실: -48.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Scalping Strategy
