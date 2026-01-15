СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DT COMPOUND INTEREST 99
Hoang Dinh Thang

DT COMPOUND INTEREST 99

Hoang Dinh Thang
0 отзывов
Надежность
1 неделя
1 / 458 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 24%
Exness-MT5Real31
1:20
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
14 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
50.70 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
235.30 USD (4 701 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
14 (235.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
235.30 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
1.11
Торговая активность:
12.45%
Макс. загрузка депозита:
36.45%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (50.00%)
Коротких трейдов:
7 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
16.81 USD
Средняя прибыль:
16.81 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
23.53%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.95% (42.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 235
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 4.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.70 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +235.30 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 15
12.00 × 1
Chuẩn tín hiệu thì vào lệnh. Không chuẩn thì đợi. Bạn không đợi được xin đừng copy.
Нет отзывов
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 12:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:200
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 06:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 02:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 02:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 02:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 02:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
