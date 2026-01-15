SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DT COMPOUND INTEREST 99
Hoang Dinh Thang

DT COMPOUND INTEREST 99

Hoang Dinh Thang
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
1 / 413 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 18%
Exness-MT5Real31
1:20
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
13 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
47.20 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
184.60 USD (3 688 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (184.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
184.60 USD (13)
Índice de Sharpe:
1.11
Atividade de negociação:
7.42%
Depósito máximo carregado:
21.00%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
7 (53.85%)
Negociações curtas:
6 (46.15%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
14.20 USD
Lucro médio:
14.20 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
18.46%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.95% (42.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSD 185
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSD 3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +47.20 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +184.60 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 15
20.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Chuẩn tín hiệu thì vào lệnh. Không chuẩn thì đợi. Bạn không đợi được xin đừng copy.
Sem comentários
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 12:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:200
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 06:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 02:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 02:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 02:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 02:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DT COMPOUND INTEREST 99
30 USD por mês
18%
1
413
USD
1.2K
USD
1
42%
13
100%
7%
n/a
14.20
USD
4%
1:20
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.