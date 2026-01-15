- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
13 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
47.20 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
184.60 USD (3 688 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
13 (184.60 USD)
最大连续盈利:
184.60 USD (13)
夏普比率:
1.11
交易活动:
11.14%
最大入金加载:
21.00%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
7 (53.85%)
短期交易:
6 (46.15%)
利润因子:
n/a
预期回报:
14.20 USD
平均利润:
14.20 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
18.46%
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
3.95% (42.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.20 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +184.60 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
Chuẩn tín hiệu thì vào lệnh. Không chuẩn thì đợi. Bạn không đợi được xin đừng copy.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
1
413
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
42%
13
100%
11%
n/a
14.20
USD
USD
4%
1:20