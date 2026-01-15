- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
17 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
50.70 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
262.10 USD (5 237 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
17 (262.10 USD)
연속 최대 이익:
262.10 USD (17)
샤프 비율:
1.08
거래 활동:
12.45%
최대 입금량:
36.45%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
10 (58.82%)
숏(주식차입매도):
7 (41.18%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
15.42 USD
평균 이익:
15.42 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
26.21%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
3.95% (42.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD
|262
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD
|5.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Chuẩn tín hiệu thì vào lệnh. Không chuẩn thì đợi. Bạn không đợi được xin đừng copy.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
1
465
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
50%
17
100%
12%
n/a
15.42
USD
USD
4%
1:20