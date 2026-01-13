СигналыРазделы
Thiago Santos Mandu

ThiagoMandu26

Thiago Santos Mandu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 20%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
2.00 USD
Худший трейд:
-0.10 USD
Общая прибыль:
15.34 USD (146 058 pips)
Общий убыток:
-0.10 USD (104 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (13.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.34 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.44
Торговая активность:
25.01%
Макс. загрузка депозита:
2.62%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
152.40
Длинных трейдов:
12 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
153.40
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-0.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.10 USD (1)
Прирост в месяц:
20.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.10 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (0.10 USD)
По эквити:
0.21% (0.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 9
XAUUSDm 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 15
XAUUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 145K
XAUUSDm 722
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.34 USD
Макс. убыток в серии: -0.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 14:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 14:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ThiagoMandu26
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
90
USD
1
0%
12
91%
25%
153.39
1.27
USD
0%
1:500
Копировать

