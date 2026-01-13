- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
2.00 USD
Худший трейд:
-0.10 USD
Общая прибыль:
15.34 USD (146 058 pips)
Общий убыток:
-0.10 USD (104 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (13.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.34 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.44
Торговая активность:
25.01%
Макс. загрузка депозита:
2.62%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
152.40
Длинных трейдов:
12 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
153.40
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-0.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.10 USD (1)
Прирост в месяц:
20.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.10 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (0.10 USD)
По эквити:
0.21% (0.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|9
|XAUUSDm
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|15
|XAUUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|145K
|XAUUSDm
|722
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.34 USD
Макс. убыток в серии: -0.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
1
0%
12
91%
25%
153.39
1.27
USD
USD
0%
1:500